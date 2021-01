POL-LWL: Demonstration in Parchim

Parchim (ots) - Im Zuge einer nicht angemeldeten Demonstration haben am frühen Sonntagabend in Parchim bis zu 500 Personen (bürgerliches Klientel) gegen die derzeit geltenden Corona- Beschränkungen protestiert. Die Polizei hatte zwei Aufzüge, die sich durch die Innenstadt bewegten, begleitet und Verkehrsmaßnahmen durchgeführt. Die Demonstration verlief friedlich, jedoch hielten sich zahlreiche Teilnehmer nicht an die erforderlichen Abstandsregeln bzw. trugen keine Mund- Nasenbedeckung. Im Ergebnis hat die Polizei nach der Demonstration über 100 Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen Verstoßes gegen die Corona-Landesverordnung und weiterer Verstöße aufgenommen. Gegen die betreffenden Personen sind nach der Identitätsfeststellung Platzverweise ausgesprochen worden. In Abstimmung mit der Versammlungsbehörde hatte die Polizei die nicht angemeldete Versammlung aus Gründen der Verhältnismäßigkeit nicht aufgelöst. Gegen zwei Personen die im Verdacht stehen, zu dieser Versammlung aufgerufen zu haben, ist Anzeige wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz erstattet worden. Über Soziale Medien wurde unter der Woche zur Teilnahme an dieser nicht angemeldeten Demonstration aufgerufen.



