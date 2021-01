POL-NB: Versuchter Diebstahl eines Zigarettenautomaten in Trinwillershagen, LK V-R

Ribnitz-Damgarten (ots) - Am 24.01.2021 wurde dem Polizeirevier Ribnitz-Damgarten telefonisch gemeldet, dass in der Schlemminer Straße in 18320 Trinwillershagen ein Zigarettenautomat angegriffen wurde.



Vor Ort wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten festgestellt, dass unbekannte Täter versucht haben, den Automaten der Firma tabaccoland auszugraben. Erde sowie die Betonverankerungen befanden sich neben dem Automaten. Zur Spurensuche und -sicherung kam der Kriminaldauerdienst Stralsund zum Einsatz. Die Kriminalpolizei nimmt die Ermittlungen zum versuchten Diebstahl auf.



Ein Schaden am Automaten ist nicht entstanden.



Im Auftrag



Christian Lentzner

Polizeiführer vom Dienst



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1 - Einsatzleitstelle

Stargarder Straße 6

17033 Neubrandenburg Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell