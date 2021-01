POL-NB: Die Suche nach einer Vermissten mit einem glücklichen Ende. Bezug Meldung PP NB: 24.01.2021-00:32 Uhr: 78-jährige Frau aus Rehaklinik Ahrenshoop vermisst

PR Ribnitz-Damgarten (ots) -



Am 24.01.2021 gegen 03:40 Uhr hatten die Suchkräfte des

Einsatzverbundes M-V im Zusammenwirken mit Beamten des Polizeireviers

Ribnitz- Damgarten endlich Erfolg und konnten die vermisste Frau an

einem Waldrand bei Ahrenshoop auffinden. Die Vermisste wurde stark

unterkühlt angetroffen, aber war ansprechbar. Zur weiteren

medizinischen Behandlung wurde die Seniorin durch einen Rettungswagen

in ein Krankenhaus verbracht.



Im Einsatz waren 20 Einsatzkräfte des Einsatzverbundes M-V der

Rettungshundestaffel mit 3 Mantrailerhunden sowie 7

Flächensuchhunden.

Die Polizei bedankt sich für den Einsatz vor Ort.



Die Medien sowie Radiosender werden gebeten, keine weiteren

Rundfunkdurchsagen zu tätigen und die im Zusammenhang mit der

Vermisstenfahndung veröffentlichten persönlichen Daten der Gesuchten

zu löschen.







Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell