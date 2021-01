POL-HRO: Hoher Unfallschaden wegen beschlagener Scheibe

Grabow (ots) - Am Abend des 23.01.2021 befuhr der 71-jährige Fahrzeugführer eines Kleinwagens die Straße Kießerdamm. Nach ersten Erkenntnissen kam dieser aufgrund der beschlagenen Scheibe von der Straße ab und fuhr womöglich ungebremst in die am Fahrbahnrand parkenden Fahrzeuge. Dabei wurden insgesamt 4 weitere Fahrzeuge beschädigt. Der Verursacher wurde verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.



Insgesamt entstand ein Sachschaden von geschätzten 21.000EUR. Gerade aufgrund der Witterung und Jahreszeit weist die Polizei darauf hin, ein Kraftfahrzeug erst in Betrieb zu nehmen, wenn eine freie Sicht sichergestellt werden kann, um sowohl sich als auch andere Verkehrsteilnehmer zu schützen. Glücklicherweise befanden sich weder Personen in den Fahrzeugen noch Fußgänger oder Radfahrer im Unfallbereich.



