POL-NB: Trickbetrüger erbeuten 18.000 Euro-Landkreis Vorpommern-Rügen

Am 23.01.2021 gegen 17:25 Uhr erhielt die Einsatzleitstelle des

Polizeipräsidiums Neubrandenburg die Information, dass eine

82-jährige Frau aus Stralsund auf Trickbetrüger reingefallen sei.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen erhielt die Seniorin am

22.01.2021 einen Anruf von einer unbekannten, männlichen Person,

welche sich als Polizist ausgab. Diese sagte, dass der Sohn der

82-Jährigen einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte. Er

offerierte ihr nun, ihr einen Pflichtverteidiger zu stellen, welcher

sich um weitere Angelegenheiten in dem Fall kümmere. Im Anschluss

meldete sich eine weitere, männliche Person bei der Geschädigten, gab

sich als Pflichtverteidiger aus und teilte ihr mit, dass sie eine

Kaution hinterlegen müsse. Die 82-jährige Deutsche willigte ein. In

der Folge wurde durch die Geschädigte eine vermeintliche Kaution in

Höhe von 18.000 Euro an eine Frau übergeben, die ein zuvor

ausgemachtes Kennwort nannte. Die Kriminalpolizei hat in diesem

Zusammenhang die Ermittlungen wegen des Verdachts des vollendeten

Betrugs aufgenommen.



Die Polizei erinnert in diesem Zusammenhang erneut daran, immer

wachsam und misstrauisch zu bleiben, sich nicht unter Druck setzen zu

lassen. Kommt Ihnen ein Anruf letztlich verdächtig vor, informieren

Sie bitte unverzüglich die Polizei.Übergeben Sie auch niemals Geld an

unbekannte Personen.







