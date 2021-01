POL-NB: Einbruchsdiebstahl auf Campingplatz in 17111 Sommersdorf, LK MSE

Demmin (ots) - Im Laufe des Vormittags des 23.01.2021 wurde dem Polizeihauptrevier Demmin bekannt, dass es in der Nacht vom 22.01.2021 gegen 21:00 Uhr bis zum 23.01.2021 gegen 09:00 Uhr auf dem Campingplatz Sommersdorf zu einem Einbruchsdiebstahl gekommen war. Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten fest, dass durch unbekannte Täter ein ehemaliger Carport, welcher zu einem Holzschuppen umgebaut wurde, gewaltsam geöffnet war. Ein in diesem Schuppen befindlicher Metallcontainer, welcher als Lagerstätte diente, war ebenfalls gewaltsam geöffnet aufgefunden worden. Mehrere hochwertige, in diesem Container befindliche Werkzeuge, sowie ein Holzspalter und ein Bootsmotor wurden entwendet. Der momentan vorgefundene Gesamtschaden wird auf ca. 15.000 EUR beziffert.



Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen kann, wendet sich bitte an das Polizeihauptrevier Demmin unter 03998 254 0, die Internetwache der Landespolizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle.



