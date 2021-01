POL-NB: Unbekannte Täter kleben Aufkleber mit rechtsradikalen Parolen in 17321 Löcknitz

PHR Pasewalk (ots) -



Am 22.01.2021,in der Zeit von 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr, klebten

unbekannte Täter fünf Aufkleber an das Gebäude der Polizeistation

Löcknitz in der Chausseestraße.Die Aufkleber hatten rechtsradikalen

und volksverhetzenden Charakter. Alle Aufkleber konnten durch die

eingesetzten Polizeibeamten sichergestellt werden. Es wurde Anzeige

gegen Unbekannt erstattet. Die weiteren Ermittlungen werden durch den

Bereich Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Anklam geführt.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Unterstützung aus der

Bevölkerung.



Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die

Einsatzleitstelle der Polizei Neubrandenburg unter 0395/5582-2224,

die Internetwache der Landespolizei MV unter www.polizei.mvnet.de

oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.





