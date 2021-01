POL-NB: Brand in einem leerstehenden Haus in Feldberg, LK MSE

PHR Neustrelitz (ots) -



Am 23.01.2021, gegen 00:25 Uhr, ging bei der Polizei über die

Rettungsleitstelle die Mitteilung über einen Brand in einem

leerstehenden Haus in der Bahnhofstr. 24 in 17258 Feldberg ein.

Dieser bestätigte sich beim Eintreffen der Polizei und der

Freiwilligen Feuerwehr aus Feldberg, welche durch Kameraden der

umliegenden Freiwilligen Feuerwehren Lichtenberg, Carwitz, Dolgen und

Triepkendorf unterstützt wurden.

Am genannten Ort brannten zwei Räume des leerstehenden Gebäudes in

der ersten Etage.

Nachdem sich die Kräfte der eingesetzten Feuerwehren Zugang in das

Haus verschafften, konnten die Brände schnell gelöscht und ein

Übergreifen der Flammen auf andere Räume verhindert werden. Die durch

den Brand entstandene Höhe des Sachschadens ist gering, da im Gebäude

lediglich Bauschutt lagerte.

Die Brandursache ist derzeitig ungeklärt. Eine Brandstiftung ist

nicht ausgeschlossen. Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg hat die

Ermittlungen dazu übernommen.









Im Auftrag



Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell