POL-HWI: Überladener LKW aus dem Verkehr gezogen

Wismar (ots) - Bei einer heutigen Kontrolle des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs stellten Beamte des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Metelsdorf einen mit Holz beladenen LKW samt Anhänger mit mehreren Mängeln fest. Das Fahrzeuggespann war den Beamten auf der BAB 14 Höhe Kritzow aufgefallen.



Neben einer Überladung von mehr als 35 Prozent, die eine Kontrollwiegung ergab, stellten die Beamten erheblich Mängel an der Bereifung des polnischen Fahrzeuggespanns fest. Drei Reifen waren teils stark beschädigt. Hinzu kam zudem, dass das Gespann die zugelassene Höhe sowie Gesamtlänge überschritten hatte.



Dem 43-jährigen polnischen Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt bis zum Wechsel der defekten Bereifung sowie der Umladung seiner Fracht untersagt. Außerdem wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 450 Euro erhoben. Sowohl gegen den Halter als auch den Fahrer der Fahrzeugkombination wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.



