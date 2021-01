POL-SN: Schweriner Polizei sucht vermissten Jugendlichen

Details anzeigen vermisster Jugendlicher Kai.S. vermisster Jugendlicher Kai.S.

Schwerin (ots) - Seit gestern Abend wird der 14-jährige Kai Schwerin aus dem Stadtteil Mueßer Holz vermisst.



Der Vermisste ist mit einer schwarzen Adidas-Sporthose und einer dunklen Jacke bekleidet. Auffällig ist ein großer, diagonaler weißer Streifen auf der Jacke.



Als Grund für sein Fernbleiben wird Abenteuerlust vermutet.



Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten bitte an das Polizeihauptrevier Schwerin unter 0385/5180-2224 oder per Notruf 110



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Steffen Salow

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell