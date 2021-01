POL-NB: Ermittlungserfolg - 35 Sachbeschädigungsdelikte aufgeklärt

Demmin (ots) - Im November und Dezember 2020 ist es im Stadtgebiet von Demmin zu insgesamt 35 Sachbeschädigungsdelikten gekommen. In den meisten Fällen wurden Fahrzeuge durch das Zerstechen der Fahrzeugreifen oder Zerstören der Fahrzeugscheiben beschädigt. Es kam aber auch zu Beschädigungen von Scheiben an einer Schule, weiteren Gebäuden und auch eines Funkstreifenwagens des Polizeihauptreviers Demmin. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 20.000 Euro geschätzt.



Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen durch die Beamten der Kriminalkommissariatsaußenstelle Demmin konnten die 35 Straftaten aufgeklärt werden. Bei den Tatverdächtigen handelt sich um eine Tätergruppierung von acht Jugendlichen im Alter von 14-17 Jahren, wobei die Jugendlichen in unterschiedlicher Tatbeteiligung abwechselnd beteiligt waren. Nach derzeitigen Erkenntnissen geht die Polizei bezüglich der Motivlage von Frust und Langeweile aus, so dass gezielte Beschädigungen zum Nachteil bestimmter Personen ausgeschlossen werden können.



Die Beamten der Kriminalkommissariatsaußenstelle Demmin sind derzeit beim Abschluss der Ermittlungsverfahren, so dass diese zeitnah an die zuständige Staatsanwaltschaft Neubrandenburg zur weiteren Entscheidung abgegeben werden können.



