POL-LWL: Mann kam bei Fenstersturz ums Leben

Grabow (ots) - Beim Sturz aus dem Fenster eines Pflegeheims ist am Donnerstagmorgen in Grabow ein 68-jähriger Mann ums Leben gekommen. Die Kriminalpolizei geht nach ersten Erkenntnissen nicht von einem Fremdverschulden aus. Anwohner hatten gegen 07 Uhr einen am Boden liegenden leblosen Mann entdeckt und die Rettungskräfte informiert. Bisherigen Ermittlungen zufolge ist der 68-jährige Deutsche aus dem ersten Stock seines Zimmers gestürzt. Der genaue Hergang des Vorfalls ist derzeit noch unklar. Offenbar blieb das eigentliche Geschehen unbeobachtet. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt zu den genauen Umständen des Vorfalls.



