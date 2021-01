POL-SN: Vermisste Person leblos gefunden

Schwerin (ots) - Die seit dem 25.November 2020 vermisste 80-jährige männliche Person aus Krebsförden wurde am heutigen Vormittag von einem Gartenbesitzer im Bereich Mittelstelle in einem Graben liegend aufgefunden.



Der Vermisste wurde durch die Feuerwehr geborgen, die Identität der verstorbenen Person konnte zweifelsfrei festgestellt werden.



Angehörige wurden durch die Polizei informiert.



Es wird um die Löschung der durch die Öffentlichkeitsfahndung herausgegeben Fotos und Personendaten gebeten.



