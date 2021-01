POL-GÜ: Polizei sucht 16-jährige aus Laage

Details anzeigen Bild Annemarie Mentzel (es liegt aktuell kein Bild in einer höheren Auflösung vor) Bild Annemarie Mentzel (es liegt aktuell kein Bild in einer höheren Auflösung vor)

Laage (ots) - Seit dem 17.01.2021 wird die Jugendliche Annemarie Mentzel aus Laage vermisst. Die bisherige Suche führte nicht zum Auffinden der 16-jährigen. Die Notwendigkeit einer medizinischen Versorgung ist nicht auszuschließen. Es wird vermutet, dass sie sich im Raum Rostock aufhält.



Annemarie Mentzel ist circa 160 cm groß, schlank und hat dunkle, kurze Haare.



Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zum Aufenthalt geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bützow (Telefon 038461-4240) oder jeder anderen Polizeidienststelle.



