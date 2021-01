POL-SN: Radfahrer fährt Fußgänger um - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots) - Am heutigen Morgen wurde in der Helenenstraße ein Fußgänger durch einen Radfahrer angefahren und verletzt.



Der 51-jährige Schweriner ging gegen 09.00 Uhr durch die Helenenstraße Richtung Mecklenburgstraße. Ein von hinten kommender Radfahrer fuhr den Mann an, dieser kam zu Fall und verletzte sich an der Schulter. Der Radfahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.



Die Polizei sucht mögliche Unfallzeugen und fordert den Radfahrer auf, sich unter 0385/5180-2224 zu melden.



