POL-HRO: Diebstahl bei einem Rostocker Bauunternehmen

Rostock (ots) - Über das Wochenende kam es auf dem Gelände eines Landschaftsgestalters in der Innenstadt zu einem besonders schweren Diebstahl. Dabei wurden zwei Firmen-Lkw angegriffen. Ein oder mehrere unbekannter Täter verschafften sich gewaltsam über die Türschlösser Zugang in die Innenräume der Fahrzeuge. Sie entwendeten mehrere Kleinteile. Der Schaden beläuft sich bislang auf ca. 100 Euro.



Die Polizei nahm Strafanzeigen bezüglich §§ 242 und 243 StGB auf. Die Rostocker Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.



Zur geeigneten Sicherung von Fahrzeugen empfiehlt die Rostocker Polizei, sich auf der renommierten Internetseite https://www.k-einbruch.de/sicherheitstipps/fahrzeuge/#panel-8836-0 zu informieren.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell