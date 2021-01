POL-LWL: BAB 24 nach LKW-Unfall in Richtung Berlin voll gesperrt

Neustadt-Glewe/Parchim/Stolpe (ots) - Nach einem LKW-Unfall am Mittwochmorgen gegen 08:30 Uhr auf der BAB 24 zwischen Neustadt-Glewe und Parchim sind derzeit beide Fahrspuren in Fahrtrichtung Berlin voll gesperrt. Ein LKW war aus noch ungeklärter Ursache gegen einen Schilderwagen der Autobahnmeisterei geprallt. Der Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt, jedoch entstand erheblicher Sachschaden an den Fahrzeugen. Die Bergungsarbeiten dauern derzeit noch an.



