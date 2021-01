POL-HWI: Illegale Abfallentsorgung im Bereich des Kieswerkes Büschow - Polizei sucht Zeugen

Details anzeigen Illegale Entsorgung Illegale Entsorgung

Wismar (ots) - Bereits Ende November wurde der Polizei in Wismar die illegale Entsorgung diversen Unrates im Bereich des Kieswerkes Büschow an der B192 angezeigt.



Offenbar haben Unbekannte dort den Schlagbaum zum Gelände gewaltsam geöffnet, um dieses für die illegale Entsorgung befahren zu können. Dort haben der oder die Unbekannten Unrat in nicht unerheblichem Ausmaß, darunter Bitumenbahnen, abgeladen.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz aufgenommen und bittet nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203 0 zu melden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell