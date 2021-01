POL-LWL: Ehepaar um 900 Euro betrogen

Hagenow (ots) - Gewinnspielbetrüger haben ein Ehepaar in Hagenow um 900 Euro betrogen. Das lebensältere Paar hatte vor wenigen Tagen zunächst einen Anruf mit einem angeblichen Gewinnversprechen in Höhe von 39.000 Euro erhalten. Da die Opfer vor längerer Zeit an einem Gewinnspiel teilnahmen, schöpften sie zunächst keinen Verdacht und kauften, wie durch die Betrüger am Telefon gefordert, Wertkarten im Gesamtwert von 900 Euro als angebliche Aufwandsentschädigung. Dabei handelt es sich um Wertkarten von verschiedenen Internet-Dienstleistern, die in Supermärkten angeboten und deren Geldwert mittels PIN- Nummer zum Kauf im Internet eingelöst werden kann. Das Ehepaar übermittelte nach dem Kauf der Karten die betreffenden PIN- Nummern allesamt telefonisch an die Betrüger. Bei einem kurz darauffolgenden zweiten Anruf forderten die Telefonbetrüger nun nochmals 900 Euro in Wertkarten, da angeblich ein Ablesefehler entstanden sei und die Gewinnsumme nun 93.000 betragen soll. Die skeptisch gewordenen Eheleute zahlten im zweiten Fall nicht und informierten die Polizei. Die Maschen solcher Telefonbetrüger werden immer komplexer und dreister. Deshalb rät die Polizei: Finger weg von dubiosen Gewinnversprechen! Meist stecken Betrüger dahinter. Seriöse Lotteriegesellschaften und Unternehmen verlangen für Gewinne kein Bargeld. Also niemals Bargeld oder Guthabenkarten an Fremde überweisen bzw. übermitteln



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell