POL-HRO: Falschfahrer auf BAB 19 gestellt

Am Sonntag, den 17.01.2021 gegen 06:21 Uhr wurde durch einen

Verkehrsteilnehmer gemeldet, dass ein PKW die AS Rostock-Nord in

entgegengesetzter Richtung befährt und sich nun auf der BAB 19 in

Fahrtrichtung Berlin befindet.

Daraufhin wurde durch Polizeibeamte des AVPR Dummerstorf die BAB 19

Rfb. Rostock-Überseehafen befahren. Der PKW Kia konnte dann zügig an

der AS Rostock-Süd fahrenderweise festgestellt und gestoppt werden.

Um Gefährdungen oder Unfälle zu verhindern, wurde der PKW zur

weiteren Sachverhaltsklärung von der BAB 19 geführt.

Der 83-jährige deutsche Kraftfahrer wirkte zeitlich und örtlich

desorientiert. Nach der Einschätzung der Polizeibeamten vor Ort, sei

eine sichere Weiterfahrt des Betroffenen nicht möglich, daher wurde

die Weiterfahrt untersagt. Die Person wurde daraufhin zu seiner

Ehefrau an die Heimatadresse verbracht.

Es kam zu keinen Verkehrsunfällen oder verletzten Personen.



Aufgrund der falschen Benutzung der Fahrbahn erwartet den

Fahrzeugführer ein Ordnungswidrikeitenverfahren. Im Zuge des

Verfahrens wird der Fahrerlaubnisbehörde empfohlen, die Eignung des

Betroffenen zum Führen eines Kraftfahrezugs im Straßenverkehr zu

prüfen.



Im Auftrag

Oliver Prey

Polizeikommissar

Autobahn- und Verkehrspolizeireiver Dummerstorf

