POL-SN: Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten Kindern

Schwerin (ots) - Seit dem 15.01.2021 werden die 11-jährigen



Ciara Pannenberg und Nele Groot aus Schwerin-Mueßer Holz vermisst.



Ciara Pannenberg ist ca. 153 cm groß und hat eine kräftige Statur. Sie hat schulterlanges dunkelblondes Haar. Bekleidet ist sie mit einem camouflagefarbenen Wintermantel mit Fellkapuze, dunkler Pullover, dunkle Leggings, sowie neongrünen Turnschuhen.



Nele Groot ist schlank, ca.168cm,trägt hellblaue,zerrissene Jeans, blauer Adidaspulover, weiße Turnschuhe, schwarze Bomberjacke.



Die Vermissten hielt sich zuletzt in der Max-Planck-Straße in Schwerin auf. Die Wohnung verließ sie gemeinsam gegen 11:30 Uhr in unbekannte Richtung.



Die Erziehungsberechtigten gehen davon aus, dass sich die Kinder im Stadtgebiet Schwerin aufhalten. Zuletzt wurden beide gegen 20:30 Uhr durch einen Zeugen im Bereich des Berliner Platzes in Schwerin gesehen.



Weiterhin wird seit dem 15.01.2021 gegen 17:00 Uhr wird der 12-jährige Marcel Relling aus der Kantstraße im Mueßer Holz vermisst.



Der Junge sollte um 20:00 Uhr in die Wohnung zurückkehren, traf hier jedoch bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht wieder ein.



Der Vermisste ist ca. 150 cm groß und hat eine schlanke Statur. Er hat mittellanges, braunes, zu einem Seitenscheitel gekämmtes Haar. Die Seitenhaare sind kurz rasiert. Bekleidet ist er mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Jogginghose mit weißer Aufschrift, sowie schwarzen Turnschuhen der Marke "FILA".



Hinweise, zu den vermissten Person nimmt das Polizeihauptrevier Schwerin unter Tel. (0385) 51802224, die Internetwache unter polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



