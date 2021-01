POL-HRO: Verkehrsunfall mit einer tödlich verunglückten Person zwischen Gnoien und Dargun

Rostock (ots) -



Am 15.01.2021, um ca. 13:35 Uhr ereignete sich auf der B110 zwischen

Gnoien und Dargun, nahe der Ortslage Finkenthal, ein Wildunfall mit

einer tödlich verunglückten Person.

Ein 48-jähriger Fahrer eines Transporters kollidierte auf der

Fahrbahn mit einem kreuzenden Hirsch. Infolge der Kollision wurde der

Hirsch auf einen entgegenkommenden PKW geschleudert. Dieser PKW kam

daraufhin nach rechts von der Straße ab und in einem Graben zum

Stehen.

Durch den Anprall des Tieres erlitt der 25-jährige Fahrer des PKW so

schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der

Fahrer des Transporters erlitt einen Schock und wurde vor Ort

medizinisch betreut.

Die B110 musste zwischen Dargun und Gnoien während der Unfallaufnahme

vollständig gesperrt werden. Ein Sachverständiger der DEKRA wurde zur

Unfallaufnahme hinzugezogen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr

fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.





Florian Schütt

Polizeirevier Teterow Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell