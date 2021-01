POL-HRO: LKW-Brand auf der BAB 19, km 24,4 in Richtung Rostock mit tragischem Ausgang für den LKW-Fahrer

Linstow (ots) -



Am 15.01.2021 brannte um 14:20 Uhr auf der BAB 19, zwischen der

Anschlussstelle Wittstock und Röbel, in Fahrtrichtung Rostock ein

LKW.



Der 38-jährige deutsche Fahrer des Sattelzuges fuhr auf der BAB 19,

aus Richtung Wittstock kommend in Richtung Rostock.

Kurz vor der Anschlussstelle Leizen (Röbel) bemerkte der LKW Fahrer,

dass der Trailer seines Sattelzuges anfing zu brennen.

Er verständigte dafraufhin die Polizei und fuhr auf den

Standstreifen.

Dort koppelte er den brennenden Trailer von der Zugmaschiene und fuhr

die Zugmaschiene ein Stück weiter.

Nachdem er seinen LKW gerettet hatte, brach der LKW-Fahrer im

Straßengraben bewusstlos zusammen.

Es erfolgte durch Ersthelfer und später durch den Rettungsdienst die

Reanimation, welche leider erfolglos blieb. Der LKW-Fahrer verstarb

im Rettungswagen.

Zur Todesursache können keine Angaben gemacht werden, die

Kriminalpolizei nimmt die Ermittlungen auf.



Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 50000,- EUR.



Heyden, Polizeihauptkommissar

Autobahn- Verkehrspolizeirevier Dummerstorf

Außenstelle Linstow

