POL-HRO: Enkeltrick: 77-Jährige übergibt 16 000 Euro

Eine 77 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Rostock ist am Donnerstag,

14. Januar, Opfer von Betrügern geworden. Der vermeintliche Enkelsohn

der Geschädigten teilte am Telefon mit, einen Verkehrsunfall gehabt

zu haben und nun eine hohe Bargeld zu benötigen. Mit diesem

sogenannten Schockanruf schafften es die Betrüger, dass die Frau den

geforderten Betrag von 16 000 Euro bei ihrer Bank abholte und wenig

später einem unbekannten Mann in Rostock übergab. Als sie noch am

Abend ihren Enkelsohn kontaktierte, fiel der Betrug auf. Sie

erstattete sofort Anzeige bei der Polizei. Die

Kriminalpolizeiinspektion Rostock hat die Ermittlungen aufgenommen.



Vor allem ältere Menschen werden immer wieder gezielt von Betrügern

ausgesucht und mit den unterschiedlichsten Maschen - wie dem

klassischen Enkeltrick oder als falsche Polizisten - unter Druck

gesetzt. Viele haben so schon ihr gesamtes Ersparnis verloren.



Und das rät die Polizei:



- Seien sie misstrauisch, insbesondere wenn sich Personen am

Telefon nicht mit Namen vorstellen und sich als Bekannte oder

Verwandte ausgeben!

- Beenden Sie das Gespräch, wenn Ihnen der Anruf verdächtig

vorkommt und Geld gefordert wird!

- Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen!

- Machen Sie keine Angaben zu familiären oder finanziellen

Verhältnissen!

- Vertrauen Sie nicht den im Display angezeigten Telefonnummern!

Diese könnten vorgetäuscht sein.

- Im Zweifel sollten Sie immer den Notruf der Polizei wählen.



Weitere Informationen zum Thema Trickbetrug finden Sie im Internet

unter http://www.polizei-beratung.de/

