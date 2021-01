POL-HRO: Neuer zweiter Mann in der Polizeiinspektion Wismar

Details anzeigen Daniel Schmidt Daniel Schmidt

Seit dem 1. Januar dieses Jahres ist Polizeioberrat Daniel Schmidt

der neue Leiter der Führungsgruppe und somit der stellvertretende

Leiter der Polizeiinspektion Wismar.



Der 38-Jährige begann seine Karriere im gehobenen Dienst bei der

Polizei im Jahr 2000. Zwölf Jahre später schloss er erfolgreich den

Masterstudiengang an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster

ab. Danach arbeitete er in der Einsatzleitstelle des

Polizeipräsidiums Rostock als Polizeiführer vom Dienst, anschließend

im Ministerium für Inneres und Europa MV. Seit August 2017 leitete

Daniel Schmidt das Polizeihauptrevier Reutershagen in Rostock.



Als Leiter der Führungsgruppe wird Schmidt die Fachaufsicht über den

Einsatzbereich und die Verwaltung der Polizeiinspektion Wismar inne

haben.



"Ich freue mich auf die Herausforderung, die eine neue Dienststelle

mit sich bringt, und auf gute Zusammenarbeit mit allen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der PI Wismar", so Daniel Schmidt. Rückfragen zu den Bürozeiten:



