POL-LWL: PKW-Brand in Bandenitz- Autofahrer erlitt schweren Brandverletzungen (Ergänzungsmeldung)

Bandenitz (ots) - Im Zusammenhang mit einem PKW-Brand am Freitagmorgen in Bandenitz (wir informierten) wurde der Fahrer des betreffenden Autos schwer verletzt. Er erlitt schwere Brandverletzungen im Gesicht und musste deshalb mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Autofahrer auf dem Pendlerparkplatz des Ortes eine kleine Rast einlegen wollen, als sein PKW plötzlich Feuer fing. Vermutlich zog sich der Fahrer (Angaben zum Alter noch nicht bekannt) beim Versuch, persönliche Gegenstände aus dem brennenden Fahrzeug zu bergen, die Brandverletzungen zu. Das Feuer griff anschließend auf einen weiteren parkenden PKW über. Im Ergebnis wurden zwei Autos durch den Brand zerstört. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Im Zuge der Löscharbeiten musste die B 321 in der Ortsdurchfahrt Bandenitz zeitweilig voll gesperrt werden. Hinsichtlich der Brandursache wird zunächst ein technischer Defekt am Fahrzeug vermutet.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell