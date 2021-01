POL-LWL: Brand eines Pkw (Erstinformation)

Bandenitz (ots) - Auf Grund eines brennenden Pkw kommt es derzeit zu einer Vollsperrung der Bundesstraße 321 in Bandenitz in Höhe der Anschlussstelle zur A 24. Feuerwehr und Polizei sind derzeit vor Ort im Einsatz. Die Ursache für den Brand ist derzeit noch nicht bekannt.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Ann-Kathrin Rubel

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Instagram: @polizei.mv.lup

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell