POL-HWI: Kriminalpolizei fahndet mit Fotos nach Dieben

Wismar (ots) - Bereits am frühen Nachmittag des 13. Juni 2020 entwendeten zwei bisher unbekannte Täter aus einem Elektrofachmarkt in Wismar ein hochwertiges Mobiltelefon.



Die Täter lösten das als Ausstellungsstück genutzte Mobiltelefon aus der Diebstahlssicherung und verließen den Markt, ohne zu bezahlen. Dabei wurden die beiden Männer von den Überwachungskameras des Fachmarktes aufgezeichnet.



Nachdem die Ermittlungen bislang ergebnislos verliefen, wird nun auf Beschluss des Amtsgerichtes Schwerin das Bildmaterial der mutmaßlichen Täter veröffentlicht.



Mit der Veröffentlichung erhofft sich die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung, die die bislang unbekannten Männer identifizieren oder mögliche Aufenthaltsorte bekannt werden lassen.



Wer Angaben zu den abgebildeten Personen machen kann, wird gebeten sich im Polizeihauptrevier Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0, bei der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



