POL-SN: Polizei kontrolliert in Mueß Durchfahrtsverkehr

Schwerin (ots) - Seit mehreren Wochen kontrolliert die Schweriner Polizei die Einhaltung der vorgeschriebenen Geschwindigkeit und des zulässigen Gesamtgewichts von Lastkraftwagen.



Am heutigen Vormittag wurden durch Beamte*innen des Polizeihauptreviers Schwerin und des Autobahnpolizeireviers Metelstorf 119 Fahrzeuge kontrolliert.



Die Notwendigkeit der Kontrollen zeigte sich in der Zahl der festgestellten Verstöße deutlich.



21 Lastkraftwagen hätten aufgrund ihres Gewichtes nicht durch das Dorf fahren dürfen.



Ein LKW-Fahrer fuhr unter der Einwirkung von Drogen, außerdem waren die technischen Aufzeichnungen seines Fahrzeugs augenscheinlich gefälscht.



Gegen den 36-jährigen Polen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.



Ein weiterer PKW-Fahrer wurde bei der Kontrolle ebenfalls positiv auf Drogen getestet, eine Frau fuhr ohne Fahrerlaubnis, gegen beide Personen wurde Anzeigen gefertigt.



Die Polizei wird auch zukünftig zu Tages- und Nachtzeiten unangekündigt Kontrollen in diesem Bereich durchführen.



