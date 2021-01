POL-LWL: PKW prallte gegen Fahrzeug des Winterdienstes

Bandenitz (ots) - Bei einer Kollision zwischen einem PKW und einem Räum- und Streufahrzeug des Winterdienstes entstand am Donnerstagmorgen in Bandenitz ein vorläufig geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Der Vorfall ereignete sich gegen 04:15 Uhr bei einem Abbiegemanöver des Winterdienstfahrzeuges, als das nachfolgende Auto plötzlich ins Schlingern geriet und gegen das Räumfahrzeug stieß. Dabei wurde der PKW erheblich beschädigt, sodass er abgeschleppt werden musste.



