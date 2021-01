POL-HST: LKW kommt von der Fahrbahn ab und kippt um

Details anzeigen Bildquelle: Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Grimmen Bildquelle: Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Grimmen

Stralsund (ots) - Am 14.01.2021 ereignete sich auf der Bundesstraße 96 auf der Insel Rügen ein folgenschwerer Verkehrsunfall, der eine Sperrung der Abfahrt Altefähr für mehrere Stunden nach sich zog.



Nach gegenwärtigem Kenntnisstand befuhr ein 56-jähriger Deutscher aus Anklam mit seinem LKW Volvo mit Auflieger gegen 06:40 Uhr die B96 aus Richtung Stralsund kommend in Fahrtrichtung Rambin. Höhe Altefähr wollte der LKW-Fahrer an der dortigen Abfahrt die B 96 verlassen. Dabei kam der LKW nach links von der Fahrbahn ab und kippte auf die linke Fahrzeugseite. Ursächlich hierfür waren vermutlich gesundheitliche Probleme beim LKW-Fahrer. Der 56-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Stralsund gebracht.



Die Bergung des LKWs, der Zuckerrübensaft geladen hatte, dauert noch mehrere Stunden. Hierzu kommt eine Spezialfirma zum Einsatz. Der Sachschaden wird auf mindestens 40.000 Euro geschätzt.



Der Führerschein des LKW-Fahrers wurde beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.



