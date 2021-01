POL-NB: PKW fuhr aus bisher ungeklärter Ursache in die Peene in Anklam - Rettungskräfte bergen zwei Tote aus dem Fahrzeugwrack

PHR Anklam (ots) -



Durch einen Zeugen wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums

Neubrandenburg gegen 20:19 Uhr gemeldet, dass ein PKW in die Peene

gefahren sei. Der PKW soll, nach eigener Wahrnehmung der

Hinweisgeberin, mit hoher Geschwindigkeit gefahren sein. Wer den PKW

gefahren hat, wieviel Insassen zum Unfallzeitpunkt im PKW waren oder

Details zum Unfallfahrzeug, konnte die Hinweisgeberin nicht näher

erläutern.

Durch die Einsatzleitstelle wurden sofort die notwendigen

Rettungskräfte zum Einsatz gebracht. Wegen den schwierigen Umständen

vor Ort - unter anderem war der PKW vollständig unter Wasser in 5m

Tiefe - konnten die zwei Insassen im Fahrzeug nur noch tot geborgen

werden. Im Rettungseinsatz waren die freiwillige Feuerwehr Anklam mit

25 Kameraden, die Tauchergruppe der Berufsfeuerwehr aus Stralsund mit

4 Kameraden, 2 Beamte der WSPI Wolgast sowie 4 PVB des PHR Anklam.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein PKW Volvo die

Burgstraße in Richtung "Am Bollwerk" angrenzend der Peene. Aus bisher

ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug alleinbeteiligt in einer

Linkskurve am Ufer der Peene nach rechts von der Fahrbahn ab. In der

Folge durchbrach der PKW einen Holzpoller und stürzte in die Peene.

Zum Zeitpunkt des Unfalls war starkes Schneetreiben, die Straßen

waren winterglatt.

Im Fahrzeug befanden sich der 43-jährige Fahrer sowie ein 9-jähriges

Kind (Junge). Bei beiden deutschen Staatsbürgern, die im Landkreis VG

wohnhaft waren, konnte der Notarzt nach der Bergung nur noch den Tod

feststellen. Die leibliche Mutter des Kindes sowie alle eingesetzten

Kräfte wurden noch während des Einsatzes seelsorgerisch betreut.

Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache hat die Kriminalpolizei

aufgenommen.







