POL-NB: Starker Schneefall sorgt am gestrigen Tag für mehrere witterungsbedingte Verkehrsunfälle

PP Neubrandenburg (ots) -



In Stralsund rutschte ein 32-jähriger Deutscher gegen 16:40 Uhr in

der Karl-Marx-Str. mit seinem PKW Audi A6, bei einsetzendem

Schneefall, gegen eine Hauswand. Es entstand ein Gesamtschaden von

4.500 Euro. Der Mann aus Stralsund blieb unverletzt.



Gegen 21:10 Uhr wollte ein 20-jähriger Deutscher mit seinem PKW

Toyota in Ziethen den Kreuzungsbereich der B 109/ L 26 in Richtung

Daugzin passieren. Vermutlich aufgrund der witterungsbedingten Glätte

kam er dabei nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr ein

Verkehrszeichen um und prallte anschließend gegen einen Baum. Nach

ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Der Fahrer blieb unverletzt.



Gegen 23:40 Uhr kam ein LKW, der aus Richtung Stralsund in Richtung

BAB 20 Abfahrt Neubrandenburg-Ost fuhr, durch den einsetzenden

Schneefall von der Fahrbahn ab. Der 36-jährige ukrainische Fahrer

blieb unverletzt. Der Sachschaden am LKW beläuft sich auf ca. 2.000

Euro. An der Mittelschutzplanke entstand ein Sachschaden von ca.

1.000 Euro.



Am 14.01.2021 verlor ein 43-jähriger Deutscher gegen 00:10 Uhr auf

der B 104, hinter einem Waldstück zwischen Stavenhagen und Demmin,

die Kontrolle über seinen PKW Peugeot 206. Das Fahrzeug überschlug

sich und kam dann im Straßengraben zum Stehen. Es entstand ein

Gesamtschaden/ Totalschaden von 500 Euro. Auch hier blieb der Fahrer

unverletzt.









Im Auftrag



Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell