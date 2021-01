POL-NB: Sachbeschädigung in Wolgast

Wolgast (ots) - In der Nacht vom 12.01.21 zum 13.01.21 wurde in der Wolgaster Baustraße die Fassade eines Hauses durch bisher unbekannte Täter beschmiert.



Mittels roter Farbe wurden mit jeweils einer Länge von über 2 Metern die Schriftzüge "12.1.19" und "Mord" geschrieben. Darüber hinaus wurde zweimal das Wort "Jude" an die Fassade geschmiert.



Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 600 EUR.



Am 12.01.2019 wurde die kleine Leonie in Torgelow tot aufgefunden. Sie stammt aus Wolgast. Hier wird ein Zusammenhang gesehen.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Einsatzleitstelle unter 0395 / 55822224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.



