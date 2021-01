POL-NB: Betrugsstraftaten zum Nachteil älterer Menschen

Friedland/Stralsund (ots) - Gestern, am 12.01.21, nahmen die Beamten in Friedland eine Anzeige wegen Betruges auf. Ein 82-jähriger Deutscher hatte die Polizei informiert.



Der Mann aus Friedland hatte vor etwa zwei Jahren auf einer Plattform 250 EUR in Bitcoins investiert. Anschließend war ihm der Zugriff auf diese Plattform nicht mehr möglich. Gestern erhielt er den Anruf eines Mannes, der ihm mitteilte, dass sich seine Investition gelohnt habe und er sich nun 4000 EUR auszahlen lassen können.



Der Senior stimmte zu und der Anrufer teilte ihm mit, dass er für die Überweisung des Geldes auf das Konto des Geschädigten Fernzugriff auf den Computer benötigen würde.



Der Anzeigenerstatter willigte ein und installierte eine Remote Desctop App auf seinen Computer. Diese Apps ermöglichen die Fernsteuerung und Fernwartung der Computer von überall aus. Der Anrufer hatte somit die Kontrolle über den PC des Mannes. Der Anrufer forderte den Geschädigten anschließend auf sein Online-Banking Programm zu öffnen und mehrere PIN und Passwörter einzugeben. Der Geschädigte tat, was man von ihm verlangte.



Nach dem Anruf dämmerte dem 82-Jährigen, dass es sich um Betrug handeln könnte. Er musste feststellen, dass von seinem Konto 20.000 EUR abgebucht waren. Ein sofortiger Anruf bei der Bank konnte die Transaktionen noch stoppen.



Im Bereich Stralsund/Ribnitz-Damgarten wurden allein gestern vier versuchte Betrugsstraftaten angezeigt. Die Dunkelziffer dürfte weitaus höher liegen.



Der Anrufer teilte den geschädigten Frauen mit, dass sie 500 EUR gewonnen hätten und fragte, ob sie das Geld überwiesen haben wollen. Dafür müssten sie die Taste 1 auf ihrem Telefon drücken. Dann würden sie an eine Anwaltskanzlei vermittelt werden. Falls nicht, würden Geldforderungen auf sie zukommen. Drei der Frauen (81, 84 und 86 Jahre alt) legten auf. Eine 69-jährige Geschädigte lehnte die Überweisung ab. Daraufhin wurde der Anrufer laut und unfreundlich. Als sie allerdings antwortete, dass er das Geld der Polizei überweisen könne, legte er auf.



