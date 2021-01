POL-LWL: Technischer Defekt offenbar Ursache für PKW-Brand

Vellahn (ots) - In Vellahn ist am Dienstag ein PKW komplett ausgebrannt. Nach Angaben des Fahrers habe es während der Fahrt eine Panne mit dem PKW gegeben, worauf das Auto stehen blieb. Plötzlich fing der Wagen Feuer. Sowohl der Fahrer als auch seine Beifahrerin konnten das brennende Auto rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Die alarmierte Feuerwehr löschte anschließend den Brand. Brandursache war offenbar ein technischer Defekt am Fahrzeug. Der entstandene Schaden wurde vor Ort auf ca. 5.000 Euro beziffert.



