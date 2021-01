POL-HRO: Drogenfund im Rucksack

Rostock (ots) - Gestern Abend stellten die BeamtInnen im Bereich Rostock Dierkow zwei junge Männer fest, die Drogen mit sich führten. Beim Durchsuchen ihrer Wohnungen stieß die Polizei darüberhinaus auf mehrere tausend Euro Bargeld.



Um 22:30 Uhr wurden die Einsatzkräfte auf zwei 21-jährige Deutsche aufmerksam, die zu Fuß in Dierkow unterwegs waren. Es wurde eine Personenkontrolle durchgeführt. Bei der Durchsuchung ihrer Sachen fand die Polizei Beutel mit insgesamt 400 g Marihuana in den Rucksäcken der Männer sowie Materialien zum Konsum. Im weiteren Verlauf durchsuchten die BeamtInnen ebenfalls die Wohnungen der Beschuldigten. Auch ein Rauschmittelspürhund kam zum Einsatz. Insgesamt wurden Geldscheine im Wert von 7.100 EUR in szenetypischer Stückelung gefunden. Die Polizei nahm Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz auf.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell