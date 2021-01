POL-LWL: Zwei Verletzte bei Glätteunfällen im Landkreis Ludwigslust-Parchim

Ludwigslust-Parchim (ots) - Bei zwei Glätteunfällen sind am Mittwochmorgen auf den Straßen des Landkreises Ludwigslust-Parchim zwei Personen verletzt worden, eine davon schwer. Gegen 05 Uhr war ein Autofahrer in Groß Rogahn mit seinem Auto in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten und dabei mit einem entgegenkommenden PKW kollidiert. Dabei wurde ein 33-jähriger deutscher Autofahrer leicht verletzt. Er kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. An beiden Autos entstand Sachschaden, der zusammen auf ca. 7.000 Euro geschätzt wurde. Im Zuge der Bergung beider Fahrzeuge musste die Landesstraße 042 an der Unfallstelle für ca. zwei Stunden voll gesperrt werden.



Bereits gegen 00:30 Uhr hatte sich ein PKW in Neustadt-Glewe überschlagen, wobei sich die 58-jährige deutsche Autofahrerin schwere Verletzungen zuzog. Sie wurde anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Das Auto der Frau war zuvor ins Schleudern geraten und von der Straße abgekommen. Am Auto der Frau entstand beträchtlicher Sachschaden. Es musste abgeschleppt werden.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell