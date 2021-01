POL-LWL: Zu schnell in der Baustelle - Videowagenbesatzung zog Raser aus dem Verkehr

Stolpe (ots) - Nach einer erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitung in einer Baustelle auf der BAB 24 bei Stolpe hat eine Besatzung des Videowagens der Polizei am Montagnachmittag einen 25-jährigen Autofahrer gestoppt. Bei zulässigen 60 km/h ist der Audi des 25-Jährigen mit 118 km/h gemessen worden. Die Polizei stoppte den slowakischen Fahrer anschließend und erhob gegen ihn eine Sicherheitsleistung in Höhe von 480 Euro. Nach Angaben des Fahrers, der erst seit wenigen Monaten im Besitz eines Führerscheins ist, war er auf dem Weg zu seiner Arbeitsstelle nach Hamburg.



