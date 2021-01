POL-LWL: Streunende Hunde griffen Polizisten an

Domsühl (ots) - Zwei streunende Hunde haben am frühen Montagabend in Alt Damerow zwei Polizisten angegriffen. Die Beamten konnten den Angriff letztlich nur durch den Einsatz ihrer Dienstwaffen abwehren. Dabei verendete einer der beiden Hunde. Der zweite Hund, der vermutlich von einem Projektil getroffen wurden, lief nach dem Vorfall davon. Zuvor riefen Anwohner die Polizei, da die beiden herrenlosen Hunde zwei Hühner auf einem Privatgrundstück totgebissen hatten. Beim Eintreffen der Beamten attackierten die beiden Hunde, bei denen es sich um eine Mischung aus Husky und Schäferhund handeln könnte, gerade eine Katze. Unmittelbar darauf kam es zum Angriff gegen die beiden Polizisten, die noch versuchten, die Attacke gegen sie mit Reizgas zu unterbinden. Als dies nicht gelang, stoppten die beiden Polizisten die Hunde mit mehreren Schüssen aus ihren Dienstwaffen. Die Beamten überstanden den Vorfall unverletzt. Die Suche nach dem zweiten Hund verlief anschließend ohne Erfolg. Zwar konnte er mehrfach gesehen, jedoch nicht eingefangen werden. Ein Jäger ist nun mit der Nachsuche beauftragt. Unterdessen versucht die Polizei jetzt, den betreffenden Hundehalter bekannt zu machen. Beide Hunde trugen jedoch weder eine Steuermarke, noch ein Halsband. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Verstoßes gegen die Hundehalterverordnung auf.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Instagram: @polizei.mv.lup

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell