POL-NB: Protest gegen die Fertigstellung von ´Nord Stream 2´ in Form von Graffiti in Greifswald

Greifswald (ots) - Am 11.01.2021 meldete ein Zeuge gegen 21:20 Uhr zwei Personen in unmittelbarer Nähe des Greifswalder Rathauses, welche gegenwärtig Farbe auf die dortigen Betonpoller auftrugen. Durch die umgehend zum Ort des Geschehens eilenden Beamten des PHR Greifswald, konnten zwei weibliche Personen im Alter von 22 und 24 Jahren gestellt werden. Diese sprühten zuvor auf dem Gehweg vor dem Rathaus und den umliegenden Betonpollern diverse Schriftzüge auf, welche sich offensichtlich gegen die Fertigstellung der Ostsee-Gaspipeline "Nord Stream 2" richteten. Da zu diesem Zweck Sprühkreide genutzt wurde, konnten die Schriften ohne größeren Aufwand durch die Urheberinnen entfernt werden. In diesem Zusammenhang entstanden keine Sachschäden.



Im Auftrag





Matthias Trotzky

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell