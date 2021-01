POL-LWL: Werkzeug und Außenbordmotor bei Einbruch gestohlen

Raben Steinfeld (ots) - Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Raben Steinfeld haben unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag verschiedenes Werkzeug, ein Außenbordmotor sowie ein Fahrrad gestohlen. Der Vorfall ereignete sich zwischen Samstag 17:30 Uhr und Sonntag 10:30 Uhr in der Peckateler Straße. Dem Spurenaufkommen zufolge gelangten die Täter durch eine gewaltsam geöffnete Kellertür in das Haus. Die Kriminalpolizei, die Spuren am Tatort sicherte, ermittelt jetzt wegen Wohnungseinbruchdiebstahls. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/ 43270) entgegen.



