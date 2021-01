POL-LWL: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall gegen Autofahrer

Groß Krams (ots) - Nach dem Zusammenstoß zweier PKW am Sonntagnachmittag auf der B 5 bei Groß Krams hat die Polizei Strafanzeige gegen einen der beteiligten Autofahrer gestellt. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei bei einem 28-jährigen Fahrer einen Atemalkoholwert von 0,88 Promille fest. Zudem ist dieser Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der aus Rumänien stammende Mann ist aus diesen Gründen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt worden. Bei dem betreffenden Unfall, bei dem niemand verletzt wurde, ist ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro entstanden.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell