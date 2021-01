POL-HRO: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Warnow, LK Rostock (ots) -



Am 10.01.2021, gegen 15:00 Uhr, ereignete sich auf der L 141 zwischen

Warnow und Lübzin ein Verkehrsunfall. Der zunächst unbekannte

Fahrzeugführer kam aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und

kollidierte mit seinem Pkw VW mit einem Baum, anschließend entfernte

sich der Fahrer unerlaubt von der Örtlichkeit. Im Zuge der

Ermittlungen konnten eingesetzte Kräfte des Polizeireviers Bützow den

augenscheinlich verantwortlichen Fahrer feststellen. Ein

durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,63 Promille.

Der 52-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und durch

Rettungskräfte einem Krankenhaus zugeführt. Am Pkw entstand

wirtschaftlicher Totalschaden. Entsprechende Anzeigen wurden

gefertigt, die weiteren Ermittlungen dauern an.



Corina Pohl

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle PP Rostock Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell