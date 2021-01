POL-NB: Auffahrunfall mit einer Leichtverletzten in Wolgast, LK V-G

Wolgast (ots) - Am 09.01.2021 gegen 14:25 Uhr ereignete sich in der Peenemünder Straße (B 111) in Wolgast ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Personen. Alle drei deutschen Fahrzeugführer befuhren mit ihren PKW die Straße in Richtung Insel Usedom. Nach ersten Ermittlungen hielten die beiden Vorausfahrenden an der Ampelanlage Peenemünder Str. / Hafenstraße verkehrsbedingt, da diese Rot anzeigte. Die 21-jährige Fahrzeugführerin eines Mitsubishi bemerkte dies zu spät und fuhr auf den vor ihr befindlichen Peugeot auf und schob diesen auf einen davor haltenden Hyundai. Die 36-jährige Fahrzeugführerin des Peugeot klagte über Kopfschmerzen und wurde durch den Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt. Die anderen beiden Fahrzeugführer blieben unverletzt. Der Peugeot und der Hyundai waren nicht mehr fahrbereit und wurden eigenständig durch die Eigentümer geborgen. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf ca. 3500,00 EUR beziffert.



