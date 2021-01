POL-NB: Einbruch auf dem Gelände des Campingplatzes ´Am Drewensee´ in Drewin, Mecklenburgische-Seenplatte

PHR Neustrelitz (ots) -



Im Tatzeitraum vom 03.01.2021,15:00 Uhr bis 06.01.2021,11:00 Uhr

wurde der Campingplatz "Am Drewensee" in Drewin bei Klein Trebbow

angegriffen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam

Zutritt in mehrere Wohnwagen und Vorzelte und entwendeten aus diesen

verschiedenste Elektrogeräte und Werkzeuge sowie diverses

Campingzubehör. Der vorläufige Gesamtschaden wird auf ca.2000 Euro

geschätzt. Durch Beamte des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg

erfolgte die Spurensicherung vor Ort.



Wir bitten Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben oder

sachdienliche Angaben machen können, sich bei der Polizei in

Neustrelitz unter 03981 - 258 224 zu melden. Hinweise können auch im

Internet unter www.polizei.mvnet.de gegeben werden.



Im Auftrag



Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell