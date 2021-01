POL-NB: Verkehrsunfall - Fahrerin alleinbeteiligt

PR Grimmen (ots) -



Am 09.01.2021 gegen 13:10 Uhr ist es auf der L 30, zwischen

Bartmannshagen und der Abfahrt Kaschow, zu einem Verkehrsunfall mit

Personenschaden gekommen.

Nach bisherigem Kenntnisstand ist die 26-jährige Fahrerin eines PKW

Fiat Doblo aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der

Fahrbahn abgekommen und hat sich in der Folge im Straßengraben

mehrfach überschlagen. Bei dem Unfall erlitt die deutsche Fahrerin

schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in das

Krankenhaus nach Stralsund verbracht werden. Am Unfallfahrzeug

entstand wirtschaftlicher Totalschaden von 3.000 EUR.

Die Fahrbahn wurde für die Dauer der Bergung und der Unfallaufnahme

für eine Stunde halbseitig gesperrt.







Im Auftrag



Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell