POL-NB: Zwei Schwerverletzte nach Straßenbaumkollision auf der B 104

Malchin (ots) - In den späten Abendstunden des 08.01.2021 befuhr ein 35-jähriger Fahrzeugführer mit seinem BMW 320 die B 104 in Richtung Malchin.



Wenige hundert Meter vor der Ortschaft kam der Fahrzeugführer gegen 23:25 Uhr auf gerader Strecke nach derzeitigem Ermittlungsstand aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit an die Witterungsverhältnisse nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einen Straßenbaum.



Der Fahrzeugführer sowie sein 51-jähriger Beifahrer wurden schwerverletzt in das Klinikum Neubrandenburg verbracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der Gesamtschaden wird derzeit auf ca. 10.000 Euro beziffert.



Beide Fahrzeuginsassen waren polnische Staatsbürger.



