POL-SN: Handtaschenraub im Bereich Südufer Pfaffenteich

Schwerin (ots) - Am 07.01.2021 kam es gegen 21:55 Uhr zu einem Raub in der August-Bebel-Sraße im Bereich der Bushaltestelle am Südufer des Pfaffenteiches. Der bisher unbekannte Täter raubte der 34-jährigen Geschädigten eine Handtasche und flüchtete anschließend in Richtung Bischofstraße. Die Geschädigte konnte den Täter lediglich als dunkel gekleidete männliche Person beschreiben. Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen aufgenommen.



Sachdienliche Hinweise zur Tat und zum möglichen Täter nimmt die Polizei Schwerin unter der Telefonnummer 0385/5180-2224, per Mail unter KK.Schwerin@polmv.de oder über den Polizeinotruf 110 entgegen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell