POL-HRO: 15-Jährige vermisst, Polizei bittet um Mithilfe

Rostock (ots) - Die Rostocker Kriminalpolizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach der 15-jährigen Gina Schmidt aus Rostock.



Personenbeschreibung:



- 170 cm groß

- normale Statur

- rundliches Gesicht

- lange schwarze Haare mit Pony Zur Bekleidung oder mitgeführten Gegenständen ist nichts bekannt. Die vermisste Person wird seit Mittwoch, den 6. Januar 2021, 15:00 Uhr vermisst. Gestern wurde sie zuletzt am frühen Abend im Bereich Güstrow angetroffen und dort mit einer Freundin gesehen. Möglicherweise hält sie sich mit dieser in Güstrow auf. Der Aufenthalt in Rostock kann allerdings nicht ausgeschlossen werden.



Die Polizei bittet deshalb um Mithilfe.



Wer hat Gina Schmidt seit ihrem Verschwinden gesehen bzw. kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen?



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst (KDD) in Rostock, Ulmenstraße 54 unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder auch die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Sarah Schüler

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



